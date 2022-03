‘Oant sjen’, Piet: zonnige herinneringen aan Paulusma op sociale media

Afgelopen weekend overleed weerman en presentator Piet Paulusma op 65-jarige leeftijd. In de meeste huiskamers kwam dat nieuws plotseling. Dagen voor zijn overlijden had hij nog kenmerkend vrolijk een weerbericht gepresenteerd bij Tijd voor Max. Hij kondigde in het zonnetje de ontluikende lente aan. ‘Dat voorjaarsweer zet nog wel even door hoor. Ik ook!’ Vervolgens sloot Paulusma af met zijn bekende afscheid: ‘oant moarn, tot morgen!’ Hij lachte en zwaaide vaarwel.

Dat bleek zijn laatste tv-fragment, dat sinds het nieuws van zijn overlijden extra vaak gedeeld wordt op sociale media. Achter de schermen bleek Paulusma al geruime tijd kanker te hebben, waar hij geen ruchtbaarheid aan wilde geven. Omroep Max maakte zijn overlijden op Twitter bek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .