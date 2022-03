Piet Paulusma (1956-2022) was de weerman van het volk

De man die heel Nederland oant moarn (‘tot morgen’) leerde zeggen is zondag op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

Piet Paulusma in 2019. De weerman is zondag op 65-jarige leeftijd overleden.

Bij het 25-jarig bestaan van SBS 6 in 2020 keek de man die de zender oprichtte en vormgaf, Fons van Westerloo, grijnzend terug op de beginjaren. Eén naam kwam in het AD vanzelfsprekend ter sprake, die van een weerman uit Friesland die in woord en gebaar (en methoden) spectaculair afweek van zijn collega’s: Piet Paulusma.

Zoekend naar een weerman voor de laagdrempelige actualiteitenrubriek Hart van Nederland kwam Van Westerloo destijds uit in Harlingen. SBS kon niet tippen aan de journaals van de NOS en RTL, herinnerde hij zich.

‘Dus trokken we de provincie in. Nieuws uit je achtertuin. Met een ander soort weerbericht. De ene weervrouw die zich aanbood was nog mooier dan de..

