Weerman Paulusma overleden op 65-jarige leeftijd

Piet Paulusma overleed in het ziekenhuis van Leeuwarden aan de gevolgen van kanker. Hij was al geruime tijd ziek, maar wilde hier geen ruchtbaarheid aan geven. ‘Het is ongelooflijk hoe dapper Piet zijn ziekte heeft ondergaan’, stelt omroepbaas Jan Slagter. ‘Zolang het nog ging, wilde hij door met werken.’ Donderdag presenteerde de weerman voor het laatst op televisie. ‘Het is vreselijk verdrietig dat we hem nooit meer zijn kenmerkende uitsmijter ‘oant moarn’ horen zeggen’, aldus Slagter.

Paulusma begon zijn carrière als weerman in 1985 bij Omrop Fryslân, maar zijn grote doorbraak kreeg de weerman in 1997, bij het presenteren van de Elfstedentocht. Daar komt dan ook zijn afsluiting ‘oant moarn’ oftewel ‘tot morgen’ vandaan. Sinds..

