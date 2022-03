Adieu Jezus?

Adieu God? is het apologische paradepaardje van de EO, een van de weinige tv-programma’s waar een open gesprek over christendom nog mogelijk is. Althans, tot nu toe. In het gesprek met Lale Gül aanstaande zondag gaat het over de islam.

Al tien jaar lang reist Tijs van den Brink met zijn neogotische Christusbeeld naar plekken die zijn gasten uitkiezen voor een goed gesprek over hun (vroegere) geloof. Vrijuit, begripvol en steeds onder het barmhartige toezicht van Jezus zelf. Hoewel het beeld niet altijd centraal staat, krijgt het altijd een plek in de ruimte. Ook in het gesprek met Lale Gül, de Amsterdamse schrijfster die in haar boek Ik ga leven hard afrekent met de islam, meer specifiek de Millî Görüş-variant van haar Turkse familie. Het gesprek lijkt even openhartig als anders. Gül legt uit hoe moeilijk het voor haar is uit een overtuiging te stappen die haar leven bepaalde, maar ook hoe bevrijdend ze het ervaart zonder religieus ‘blok aan haar been’. Ze zie..

