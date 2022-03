109 kinderwagens in de West-Oekraïense stad Lviv

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een plein in de West-Oekraïense stad Lviv staat vol met lege kinderwagens om de 109 kinderen te herinneren die tot nu toe om het leven zijn gekomen door de oorlog in het land.

Op het Rynok-plein voor het stadhuis van de stad Lviv in West-Oekraïne zijn op 18 maart 109 lege kinderwagens neergezet. De lege kinderwagens staan symbool voor de baby’s en kinderen die zijn omgekomen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Het zijn precies 109 kinderwagens omdat er volgens de Oekraïense autoriteiten tot nu toe 109 kinderen om het leven zijn gekomen door het oorlogsgeweld in het land.

Journalist Rudy Bouma plaatst een videofragment van de kinderwagens op zijn Twitter-account. ‘Wat een intens en pijnlijk verdrietig beeld, heftig hoor’, wordt er gereageerd door iemand. ‘Wat een video. Ik word er helemaal stil van.’

Nieuwsmedium The Kyiv Independent plaatste ook een foto van het tafereel op hun Twitter-prof..

