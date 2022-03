Twee weken back to basic

Expeditie Robinson is al jarenlang een kijkcijferkanon waarin BN’ers moeten zien te overleven in de wildernis. Bij Zapp dachten ze: dat is ook leuk voor een kinderprogramma. In Last family standing gaan vier gezinnen back to basic. Geen telefoon, weinig eten en allerlei opdrachten waarmee ze hun energieniveau als gezin op peil moeten zien te houden.