Nadia Moussaïd: ‘Het leven is oneerlijk’

Alice Moussaïd kwam in de jaren zeventig als 17-jarige illegaal vanuit Marokko naar Europa. Samen met zijn dochter, presentatrice Nadia Moussaïd, maakt hij in Mijn vader de gelukszoeker de omgekeerde reis. Een serie over migratie, overleven en familie.

De tocht begint in Nederland, in het huis waar Alice (die zich zo is gaan noemen omdat de naam Ali volgens een vriend Nederlandse vrouwen zou afschrikken) heeft gewoond, samen met andere mannen zonder papieren. Een kamertje op de bovenverdieping, van waar hij af en toe via het raam moest ontsnappen als de vreemdelingenpolitie hem in de smiezen had. ‘Als ik hier ben, voel ik de angst van toen’, zegt hij. De angst die maakte dat hij uit het raam klom, zonder er bij na te denken dat hij misschien zou kunnen vallen. Nadia vindt het moeilijk te horen dat haar vader zich een opgejaagde paria heeft gevoeld in het land waar zij zich zo thuis voelt. Met de trein gaan ze naar Parijs, de stad die hij in 1977 per trein – urenlang verstopt onder een ..

