Vanavond op televisie: A Monster Calls doet aan als een moderne parabel over het geloof, over verzet en overgave

A Monster Calls doet met nadrukkelijke fantasy-elementen een beroep op de verbeelding. Het resultaat is het ontroerende verhaal van de jonge Conor die worstelt met opborrelende emoties over het onrecht in zijn leven.

Conor is twaalf jaar en hij heeft het niet makkelijk. Zijn moeder is ernstig ziek en op school wordt hij gepest. De hulp die hij zo hard nodig heeft, komt uit onverwachte hoek. Het is een ontdekkingstocht naar de diepere lagen in zijn bestaan die hem helpt zijn grootste angst onder ogen te komen.

Vanuit zijn slaapkamerraam kijkt ­Conor uit op een heuvel. Naast het kerkje en de begraafplaats staat daar in het duister een machtige taxusboom. In een terugkerende nachtmerrie ziet Conor het kerkje in­storten en samen met de zerken wegzakken in een gapende diepte. Ook zijn moeder glijdt weg, hij pakt haar hand, maar hij kan haar niet vasthouden. Badend in het zweet wordt hij wakker, verteerd door schuldgevoelens.

Op een avond richt de boom..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .