Vioolspel in schuilkelder Oekraïne krijgt wereldwijd bijval

Wat kan een man, helemaal alleen in een schuilkelder, troost bieden? Voor Illia Bondarenko is het antwoord: muziek. Hij heeft in de schuilkelder in Kyiv zijn viool opgepakt. De ruimte waarin hij staat is grijs en stoffig, met allerlei loshangende draden. Voordat hij begint met spelen, kijkt Bondarenko ernstig de camera in. Maar wanneer zijn strijkstok de snaren raakt en de eerste tonen klinken, lijkt de violist zich over te geven aan een andere werkelijkheid. Een waarin hij niet in een schuilkelder zit, er geen oorlog in zijn land aan de gang is en hij zich geen zorgen hoeft te maken om de veiligheid van zichzelf en de mensen van wie hij houdt.

Het nummer dat Bondarenko speelt is ‘Het wilgenbord‘, een oude Oekraïense volksmelodie. Het liedje, waar in het origineel ook tekst op staat, herhaalt de zin: ‘Wanneer zal mijn liefde langskomen?’ Iedereen die de melodie herkent en de tekst kent, zal voelen hoe pijnlijk en schrijnend deze regel op dit moment voor Bondarenko moet zijn. Maar Bondarenko is niet écht helemaal alleen. Of nou ja, hij speelt niet alleen. Samen met 94 andere violisten van over de hele wereld, die online meespelen, klinkt een meerstemmig lied.





Dit was, vermeldt Trouw, een initiatief van de Britse violiste Kerenza Peacock. Ze vroeg Bondarenko een fragment in te leveren, en die verrijkte ze met opnames van violisten van over de hele wereld. Bij het zien van zoveel muzikanten, via de techniek allemaal met elkaar verbonden, en het horen van de melodie, is het onmogelijk om geen kippenvel te krijgen. Op Twitter wordt de video veel gedeeld en ruim 6000 mensen reageren op LinkedIn. ‘Lieve mensen! Pak eens 1,5 minuut van je tijd, van je vrijheid en luister en kijk naar dit prachtige filmpje. Besef hoeveel geluk we hebben om in dit land in vrede te kunnen wonen en werken. Wat een prachtig en indrukwekkend gebaar van deze muzikanten.’ ‘Prachtig, raakt de ziel’, reageert Marlies. ‘Het ontroerde me erg. Muziek verbindt’, schrijft Erik. Gery deelt: ‘Koude rillingen lopen over mijn rug, krijg natte ogen, heel mooi, en hoe zwaar voor alle mensen daar, mijn bijdrage is gestort …’

De opmerking van Christiane drukt het gevoel van de meeste mensen goed uit: ‘Zo ontzettend mooi en gelijktijdig heel verdrietig.’ Muziek heeft de kracht mensen diep te raken. Het is voor Illia Bondarenko zijn toevluchtsoord, zelfs tussen twee bomexplosies in, om even te ontsnappen aan de gewelddadige wereld buiten de schuilkelder en om aan zijn gevoelens woorden te geven die hij zonder viool niet uit kan drukken.