Weinig kijkers voor verkiezingsdebat

Hilversum

Ruim 1,9 miljoen mensen keken dinsdagavond naar Ajax-Benfica. De wedstrijd in de Champions League was daarmee het op een na best bekeken programma van de dag, vlak achter het Journaal van 20.00 uur, meldt Stichting KijkOnderzoek. De uitzending van Nederland Kiest: Het Debat (NPO 1) haalde de top 25 niet. Er keken 446.000 mensen naar het programma waarin kopstukken van landelijke partijen spraken over lokale onderwerpen. Nederland Kiest: De Stemming met twaalf lokale lijsttrekkers trok 458.000 kijkers.

