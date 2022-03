Vanavond op televisie: Rechten voor rechters

In Judges Under Pressure wordt de crisis van de Poolse rechtstaat gevolgd vanuit het perspectief van rechter Igor Tuleya. Op 18 november 2020 wordt hij door de onconstitutionele tuchtkamer geschorst.

De conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid heeft in Polen sinds 2015 een absolute meerderheid op alle vlakken van de wetgevende macht. Deze partij is kritisch op de EU, abortus en het homohuwelijk, maar al helemaal op de rol van rechters. In januari 2020 wordt de muilkorfwet aangenomen, waardoor rechters aansprakelijk gehouden zouden kunnen worden voor hun uitspraken. In realiteit leidt dit tot een ondemocratische controle van de rechtsprekende door de wetgevende macht. Filmmaker Kacper Lisowski toont in Judges Under Pressure deze aanval op de trias politica vanuit de ogen van rechter Igor Tuleya.

Tuleya was al langer kritisch op het beleid van Recht en Rechtvaardigheid, maar dit escaleerde in 2016. Toen stemde de Sejm, de Twe..

