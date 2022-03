‘Gekleurde mensen’ op tv

In de jaren zestig sprak men nog van gekleurd in plaats van zwart. Het bijzondere was dat de toen nog jonge Oprah zwarte mensen op de buis zag zonder enige negatieve associatie. Er was niets ernstigs aan de hand. Drie mooie meisjes zongen onder de groepsnaam The Supremes een liedje dat Oprah zich in de opwinding over hun verschijning niet kan herinneren. Zwarte muziek stond daarmee aan het begin van een belangrijke integratie. Waar muziekstromingen als jazz, blues, spiritual en soul al vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw hun opwachting maakten, ontwikkelden ze zich grotendeels onafhankelijk. De invloed op ‘witte’ muziek beperkte zich voornamelijk tot klassieke componisten onder Amerikaanse invloed als Stravinsky, Gershwin en Dv..

