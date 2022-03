Schade van cancelcultuur

Eén uitspraak op Twitter kan je maken of breken. Journalist Doortje Smithuijsen zoekt in het VPRO-programma Sociaal Tribunaal uit wat de cancelcultuur precies is en wat deze betekent voor zowel gecancelden als cancelaars.

Van Marc Overmars tot Sywert van Lienden en van Bilal Wahib tot de Amerikaanse zanger R. Kelly: allemaal werden ze gecanceld. Soms werden ze (nog) niet eens in de rechtszaal veroordeeld, maar gingen de vonnissen op sociale media al volop rond: van veroordeling van hun persoon tot doodsbedreigingen.

Op de vraag of de onlineschandpaal zwaarder is dan een juridische straf antwoordt onlinereputatie-expert Willem van Lynden volmondig ja. Online blijft een uitspraak of daad veel langer aan iemand kleven, zeggen ook verschillende activisten, opiniemakers en influencers die meewerken aan het programma. Bekende en onbekendere Nederlanders vertellen in Sociaal Tribunaal wat hun is overkomen op het vlak van de cancelcultuur. Zo verloor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .