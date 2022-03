Nagels lakken voor Oekraïne

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een meisje zit in haar eentje op een tramhalte in Amsterdam nagels te lakken om op deze manier geld op te halen voor Oekraïne.

Myrte plaatst op Twitter een foto van een meisje dat op tramhalte Weesperplein in Amsterdam in haar eentje nagels aan het lakken is van voorbijgangers om op deze manier geld op te halen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. ‘Zo ontroerend. Ik zit nu met gele nagels op mijn tram te wachten’, schrijft ze op Twitter.

De tweet heeft bijna 3000 likes en de reacties onder het bericht stromen binnen. ‘Wat ontroerend lief. En ook lief dat je de tijd nam!’ Veel mensen in de reacties vinden het aandoenlijk, en een prachtig gebaar van het meisje. ‘Ik vind het zo pijnlijk, dit soort dingen. Mijn dochter wil ook haar spaarcentjes geven, zonder enig moment van twijfel. Omdat wij een wereld hebben gemaakt die zo lelijk is. En we nu aan kind..

