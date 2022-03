De Slimste Mens krijgt Duitse versie

Hilversum

De Slimste Mens, de kennisquiz die in Nederland en Vlaanderen al jaren een kijkcijferhit is, gaat naar Duitsland. Dat heeft Erik van Looy, die het programma sinds 2004 in België presenteert, bekendgemaakt in De Avondshow met Arjen Lubach.

Lubach deed zowel mee aan de Nederlandse als aan de Vlaamse versie. In Nederland won hij, in 2012. In Vlaanderen behaalde de cabaretier afgelopen seizoen de finale. De presentator van de Duitse versie wordt acteur Hans Sigl, bekend van de succesvolle dramaserie Der Bergdoktor, vertelde Erik van Looy in De Avondshow met Arjen Lubach.

