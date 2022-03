Bloeddorstige bloedzuiger

In het Zapp-programma Steken en prikken van BNNVARA passeren stekende, prikkende en bijtende beesten die in ons land voorkomen, maar waarvan de meesten nog nooit gehoord zullen hebben, de revue. Van de steekmug weet iedereen dat je die liever niet op de slaapkamer hebt. En de meesten zullen weten dat je op het strand moet oppassen voor prikkende kwallen. Maar hoeveel weet de gemiddelde Nederlander over de Noordzeekrab, de roodwangschildpad, de overspin en de rivierkreeft?

Bioloog Roy deelt allerlei weetjes over het dier. Een van de presentatoren, Emma Wortelboer of Jurre Geluk, neemt vervolgens de proef op de som: om beurten laten ze zich door het beest(je) steken, prikken en bijten. Dokter Addy staat vervolgens paraat om de wond te verzorgen. Bioloog Roy geeft antwoord op vragen als: Waarom bijten en steken de beestjes? Wat gebeurt er tijdens de beet? En wat moet je doen als je gebeten of gestoken wordt?

In de aflevering van vandaag staat de bloedzuiger centraal. Het diertje wordt al eeuwenlang gebruikt in de geneeskunde. Vandaag de dag kun je ze misschien niet meer in de apotheek kopen, maar in het ziekenhuis worden bloedzuigers nog weleens gebruikt voor de behandeling van patiënten. Het gaat dan v..

