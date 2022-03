Wat doet Forum op Urk?

Van der Reest is een van de geportretteerden in het EO-programma, naast Luut Schraal, een Urker die vijf jaar geleden Thierry Baudet naar Urk haalde. ‘Toen dacht ik: deze man heeft potentie. Dit is een wijze man en hier zou ik best op kunnen stemmen’, vertelt hij. ‘Ik heb gezien wat hij schrijft en doet, en daar is geen speld tussen te krijgen.’

Ergens hoopt Schraal dat hij de kans krijgt Baudet persoonlijk te ontmoeten, om hem uit te leggen wat Jezus in zijn leven heeft gedaan. Op straat legt hij aan voorbijgangers uit dat Forum dan wel geen christelijke partij is, maar dat Thierry vast wel openstaat voor een dialoog over dit thema.

Ook beginnend politicus en lijsttrekker Van der Reest is gecharmeerd van Baudet, al vindt hij het af en toe..

