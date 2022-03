Oorlogsvoorbereidingen

TikTok zorgt er met de onlinefilmpjes die het tentoonspreidt voor dat ook de oorlogsrealiteit in Oekraïne in Nederland dichterbij voelt. Zo zijn er verschillende gebruikers in dat land die filmpjes maken over hun dagelijkse realiteit waarmee ze mensen van over de hele wereld een inkijkje geven in hun absurde omstandigheden.

Een voorbeeld van een veelbekeken TikTokgebruiker is Tanya. In haar meest bekeken video, die ruim 1,9 miljoen views telt, laat ze zien hoe ze zich heeft voorbereid op het steeds meer naderende geweld. ‘Things in my warzone apartment that just make sense’, schrijft ze, terwijl ze met haar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .