Sympathiefactor

Een jonge man met het syndroom van Down. Een bejaarde man met spierwit haar die zijn kamergenoot is. De tweede weet met een lap stof en een wandelstok de tralies voor hun raam om te buigen, zodat de eerste – slechts gehuld in een grote witte onderbroek en ingesmeerd met zeep – naar buiten kan glippen op weg naar de vrijheid die hij al veel langer zoekt. Het is slechts één van de komische en warmbloedige scènes die The Peanut Butter Falcon (2019) rijk is.

De jongen met het syndroom van Down heet Zak. Hij hoort natuurlijk helemaal niet thuis in een huis voor ouderen, maar ergens anders is geen plek voor hem. Zijn grote droom is om ooit Salt Water Redneck te ontmoeten, een bekende showworstelaar, en als het even kan ook zelf een professionele worstelaar worden. Nu zijn laatste ontsnappingspoging gelukt is, is de kans dat hij zijn idool gaat ontmoeten aanzienlijk toegenomen. Alleen heeft hij geen geld, geen kleren, geen vrienden en geen idee hoe de wereld werkt. Als hij op zijn vlucht Tyler – een vrijbuiter die worstelt met pijn uit het verleden – ontmoet, vormen de twee eerst een onwillig, maar al gauw een onafscheidelijk duo.

Ze zetten samen koers richting North Carolina waar de sportschool..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .