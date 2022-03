De invasie van fake news

Een deel van de oorlog in Oekraïne wordt uitgevochten op het wereldwijde web. Op hoog niveau worden websites beperkt geblokkeerd. Zo is sociale media in Rusland lastig te gebruiken en zijn op last van de Europese Unie websites van RT en Sputnik geblokkeerd. Een ander deel van de informatieoorlog wordt door trollenlegers uitgevochten. De BBC zette deze week bijvoorbeeld een lange lijst van allerlei onterechte claims op een rijtje. Iedereen probeert met de berichten zijn eigen visie te onderbouwen.

Een van de berichten gaat over een Oekraïense acteur met nepbloed op zijn gezicht. ‘Zie je wel, die hele oorlog is nep! Dit is gewoon in scène gezet’, wordt er op Facebook geroepen en mensen die geloven dat de oorlog slechts een groot compl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .