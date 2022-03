Oorlog is tussen soldaten

Albert is voor het Rode Kruis werkzaam in Zuid-Sudan, waar al sinds 2013 een burgeroorlog woedt. Daar probeert hij soldaten bewust te maken van de ethiek van oorlogsvoering.

Het komt weer pijnlijk dichtbij, oorlogsvoering. Op 24 februari is het Russische leger in Oekraïne binnengevallen. Dagelijks staan kranten vol met artikelen over de politiek en sociale media vol met beelden uit Oekraïne. Afgelopen zondag werd bijvoorbeeld nog een video verspreid van een bombardement in Irpin, waar een vluchtende moeder en twee kinderen overleden.

Deze afschrikwekkende realiteit is op bepaalde plekken van de wereld aan de orde van de dag. In Zuid-Sudan bijvoorbeeld, woedde tussen 2013 en 2020 een burgeroorlog. En dat terwijl het land pas sinds 2011 onafhankelijk is van Sudan. En voor die onafhankelijkheid werd ook weer jarenlang gevochten. In de wapenfeiten tussen de rebellen en de regering gebeurden de meest vreselijke di..

