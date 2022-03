Vanavond op televisie: Harmonie met de natuur

Regisseur Frank Scheffer (Conducting Mahler, 1995) is niet de enige met een fascinatie voor componist Gustav Mahler. De Engelse dirigent John Warner (27) gaat naar Oostenrijk op zoek naar de betekenis van Mahlers ‘Das Lied von der Erde’. Scheffer brengt de liefde voor muziek en natuur van zowel Mahler als Warner samen in deze Close Up.

Dat John Warner als millennial zo in de ban is van het ‘aardelied’, is niet zomaar. Hij weet zeker dat Mahler in deze tijd tot de klimaatactivisten gerekend zou worden. De jonge dirigent wil zelf muziek en milieuactivisme combineren, op een positieve manier. Met Orchestra for the Earth verdiept hij zich in het lied. Mensen voelen nu de urgentie als het gaat om milieu en klimaat, stelt hij. Dat maakt dit project relevant. Scheffer trekt een parallel tussen vroeger en nu door Warner over de geëngageerde Mahler, die onder meer meedeed aan arbeidsprotesten, te laten vertellen met coronaprotesten in Wenen op de achtergrond.

Ook Warner zelf legt zulke verbindingen. Mahler (1860-1911) leefde in een tijd waarin nieuwe vervoersmiddelen opkwa..

