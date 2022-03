Ontroerend: Meisje zingt ‘Let it go’ in de schuilkelder

In Oekraïne vrezen mensen voor hun leven in schuilkelders. Via sociale media krijgen we een uniek kijkje binnen. Jonge tiktokkers maken bijvoorbeeld video’s met dansjes om het leven tijdens deze moeilijke tijd wat luchtiger te maken en hun situatie met de wereld te delen. Een bijzondere video die viral gaat op sociale media is van een jong meisje met een grote droom.

In de video is te zien hoe het meisje in een schuilkelder ‘Let it go’ zingt, het beroemde liedje uit de Disney-film Frozen. Ze zingt het in haar eigen taal, maar de melodie is direct herkenbaar voor iedereen die kinderen heeft. Het liedje gaat over jezelf niet verbergen en niet meer bang zijn.

Het is aanvankelijk een behoorlijke herrie in de schuilkelder. Iedereen is bez..

