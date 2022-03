Irritant en niet nieuw

Wat betekent het om een vrouw te zijn in deze wereld? Sophie Dros ging hierover in gesprek met vier heel verschillende vrouwen en maakte er de film Sisterhood over, die vandaag, op internationale vrouwendag, bij BNNVARA op NPO 2 wordt uitgezonden.

Dros begint met een citaat uit de klassieker De tweede sekse van Simone de Beauvoir: ‘Lang heb ik geaarzeld met het schrijven van een boek over de vrouw. Het is een irritant onderwerp, vooral voor vrouwen. En bovendien is het niet nieuw.’ Dit citaat kadert de hele film. Want wat de vrouwen die geïnterviewd worden hier vertellen, is voor andere vrouwen gesneden koek. Het is eigenlijk irritant dat ze het erover moeten hebben. Maar, we moeten het erover hebben. Want mannen weten niet wat vrouwen meemaken. Zeker niet als zij zelf fatsoenlijke mannen zijn, zoals gelukkig de meesten. Daarom begrijpen ze ook niet waarom er veel vrouwen zijn die bang zijn voor mannen.

Dat wordt heel duidelijk doordat Dros zichzelf en haar mannelijke crew onderdee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .