Dit fragment van een stotteraar die vreemden aanspreekt krijgt veel lof

‘Excuse me, bro?’ Een Engelstalige jongeman die stottert staat in het gangpad van een druk winkelcentrum. Zijn opdracht is om mensen in zijn omgeving aan te spreken. Op zijn zwarte shirt staat in grote letters het stappenplan van de methode die hij volgt: ‘Pauzeer, adem, spreek, laat los’. De eerste man die hij aansprak kijkt om, maar loopt na ‘mag ik even iets vragen?’ weer door. Na even rondkijken dient een volgende kans zich aan, en dat loopt mooier af dan hij waarschijnlijk had durven verwachten.

‘Hey, ja?’ De nieuwe voorbijganger leest de tekst op zijn shirt, en kijkt hem dan nieuwsgierig aan. Praten lukt even niet, maar na een paar keer diep ademhalen wel: ‘Hoe laat is het, alsjeblieft?’ Na het antwoord nemen ze vriendelijk afsc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .