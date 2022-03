Sauer wil verder in Nederland

Moskou

In zijn column in Het Parool schrijft Sauer zaterdag: ‘Het is hier gewoon te link. Daarom ben ik bij The Moscow Times al twee dagen in crisisberaad. Daarom proberen we de redactie naar Nederland te evacueren.’

Hij wijst erop dat de vrije pers in Rusland zo goed als verdwenen is. ‘Alleen Novaja Gazeta – de krant van Nobelprijs voor de Vrede-winnaar Dmitri Moeratov – en The Moscow Times zijn nog in de lucht. Maar die kunnen geen vuist maken tegen de almachtige staatspropaganda. En het is aftellen voor zij aan de beurt zijn’, aldus een bezorgde Sauer.

Maar een hele redactie overbrengen naar Nederland lijkt niet eenvoudig. Sauer beschrijft de dilemma’s die zich aandienen voor de journalisten die er werken. Ze hebben in Moskou een ge..

