Gewetensbezwaren in de jaren tachtig

Wie het over de ‘goede oude tijd’ heeft, denkt vaak aan zijn of haar jeugd, toen alles anders en beter leek. Beschouwt dan wie in de jaren tachtig opgroeide, de tijd van de Koude Oorlog als anders en beter? De huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne met vergelijkbare nucleaire dreiging lijkt weinig anders. Slechter valt nog te bezien.

In december 2020 kwam de VPRO met Een Programma over de Jaren Negentig (EpodJN). Het was toen nog niet duidelijk dat achter deze meer omschrijvende dan pakkende titel een serie schuilging. Nu er ook Een Programma over de Jaren Tachtig (EPodJT) verschijnt, zullen de jaren zeventig en zestig ook wel volgen. Maar wie zit daarop te wachten? EpodJN was een aparte mengeling van kinderachtig en expliciet ‘volwassen’. Daardoor bleef het onduidelijk tot wie de presentatoren zich richtten. In dat opzicht lijkt de aanpak in EpodJT anders, aangezien het duo Marijn Frank en Henny Huisman (jarennegentig-icoon) deze keer vervangen is door Teun van de Keuken (tiener in de jaren tachtig). Naast h..

