Vanavond op televisie: Opscheppen aan boord

King of the Cruise, die vlak voor middernacht op NPO 2 begint, is een voor de coronapandemie gemaakte documentaire van Sophie Dros over de Schotse baron Ronald Busch Reisinger of Inneryne, die tegen de tachtig jaar oud is. Hij maakt graag cruises en is naar eigen zeggen niet met een zilveren, maar met een gouden lepel in zijn mond geboren.

De documentaire ontstond vanuit Dros’ fascinatie voor het fenomeen cruises. In haar research stuitte ze op de excentrieke baron uit Schotland en uiteindelijk mocht ze twee weken mee met haar team om aan boord te filmen. ‘Ik wil laten zien dat iemand die in eerste instantie ver van je af staat, uiteindelijk dezelfde universele behoeftes heeft’, vertelt ze op de site van NPO3.

‘Ronnie’ (voor intimi) knoopt..

