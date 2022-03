Online hulp van een community van verloskundigen bij bevallingen

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: artsen en verloskundigen verzamelen zich online om via videogesprekken noodhulp te bieden aan mensen in de schuilkelders in Oekraïne.

Oorlog of niet, in een schuilkelder of in een ziekenhuis: baby’s worden geboren. In de schuilkelders in Oekraïne is de behoefte aan medische hulp groot, maar niet zomaar voor handen. Daarom deden Gea van Klompenburg, Marjon Kuipers en Jan van Zwieten drie dagen geleden een oproep op Facebook aan Nederlandse verloskundigen en artsen om via (video)belgesprekken hulp te bieden aan iedereen ondergronds die dat nodig heeft. Aan die oproep werd door heel wat verloskundigen gehoor gegeven.

Op het Facebookplatform ‘Midwife Online’, dat drie dagen geleden de lucht in is gegaan, hebben ruim honderd mensen zich gemeld. ‘We zijn bezig om de instructies voor Oekraïense vrouwen te vertalen. Er staan al meerdere verloskundigen startklaar om online..

