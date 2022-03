Verbod op Russische media ‘te zwaar middel’

De Europese Unie verbiedt de door het Kremlin gesponsorde nieuwskanalen RT (Russia Today) en Sputnik. Journalistenverenigingen in binnen- en buitenland waarschuwen voor censuur. Rechtvaardigt een oorlog dit zware middel?

Een schermafbeelding van een uitzending op woensdag van het Russische nieuwskanaal RT, in zijn Franse verschijningsvorm.

‘Buitengewone tijden vereisen buitengewone maatregelen’, zo lichtte vicevoorzitter van de Europese Commissie Vera Jourová het besluit toe om RT en Sputnik in Europese lidstaten te verbieden. ‘We zijn allemaal voorstander van de vrijheid van meningsuiting, maar die mag niet misbruikt worden om oorlogspropaganda te verspreiden.’ Alle lidstaten schaarden zich achter het besluit. De maatregel geldt zolang Rusland oorlog voert in Oekraïne en doorgaat (op andere manieren) met het verspreiden van desinformatie en gemanipuleerd nieuws in Europese lidstaten.

De European Federation of Journalists (EFJ) reageerde dinsdag verontwaardigd. Desinformatie moet niet worden bestreden met censuur, luidt de kritiek.

