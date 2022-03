Reviews omzeilen censuur

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Russen horen over de oorlog via reviews voor een restaurant.

Actiegroep Anonymous mengt zich behoorlijk in de wereldpolitiek. Het is altijd ook spannend en opvallend. Zo gek is dat niet, met de video's die ze publiceren waarbij een figuur met een masker en vervormde stem hun eisen en acties aankondigt. Ze maken het dictators en regimes zo moeilijk mogelijk. Al dagen doet deze internationale groep anonieme hackers pogingen om bijvoorbeeld websites van Russisch staatsnieuws over te nemen.

Een belangrijk thema is dat het grote publiek in Rusland ander nieuws voorgeschoteld krijgt dan het grote publiek in bijvoorbeeld Europa. Onafhankelijke media krijgen het steeds moeilijker. Naast het slim proberen te kraken van beveiliging zijn er veel eenvoudiger manieren om tot je doel te komen. Na een oproe..

