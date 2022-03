Klacht Ongehoord Nederland bij NPO

Hilversum

Ongehoord Nederland (ON!) heeft een klacht ingediend bij de raad van bestuur van de NPO en het College van Omroepen. De omroep vindt dat de ombudsman van de NPO, Margo Smit, zich onprofessioneel heeft opgesteld. ‘Zij laat zich in de media uit over het binnenkomen van klachten over Ongehoord Nederland, zónder dat wij als omroep eerst op de hoogte zijn gebracht van klachten of op deze klachten konden reageren. Dit vinden wij in strijd met de integriteit en discretie die verlangd mag worden van een NPO-ombudsman’, laat ON!-directeur Arnold Karskens weten. Dinsdag maakte de ombudsman bekend dat er een onderzoek komt naar klachten die zijn binnengekomen over Ongehoord Nieuws.

