Nederlandse bioscopen doneren opbrengsten van Oekraïense film

Amersfoort

De zwart-komische film uit 2018 speelt zich af in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne waar al sinds 2014 een gewapende strijd gaande is tussen separatisten, criminele bendes, het lokale leger en Russische troepen. De opbrengsten van de kaartverkoop gaan naar Stichting Vluchteling, die het geld inzet voor noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen van het oorlogsgeweld.

Filmhuis Alkmaar is een van de locaties die zich bij de actie heeft aangesloten. Volgens filmprogrammeur Renske Diks is de actie ontstaan uit ‘een gedeeld gevoel van wanhoop over de oorlog in Oekraïne’ en het verlangen onder filmtheaters om vanuit Nederland iets te kunnen doen. ‘Na de Russische inval ontstond vrijwel meteen het plan om een film te vertonen en de opbrengst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .