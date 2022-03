Video: ‘Via TikTok leren hoe je een tank bestuurt. Ik had nooit gedacht dat ik deze dag zou meemaken’

De oorlog in Oekraïne is de meest digitale strijd tot nu toe. Elk sociaal platform wordt ingezet om informatie te delen, maar ook om desinformatie te verspreiden. Het onderscheid is niet altijd duidelijk.

Hoe deze platformen worden gebruikt is onvoorspelbaar. Zo worden er door mensen wereldwijd op Google Maps recensies achtergelaten bij restaurants in Rusland om de mensen daar te informeren. In de teksten wordt niet verteld hoe lekker het eten is, maar dat Rusland een oorlog aan het voeren is, de hele wereld daar tegen is en dat onschuldige mensen worden vermoord: ‘Jullie leider verstopt zich in een bunker en jullie zonen sterven aan het front.’

Een opvallende rol is er voor TikTok. Specifiek een video van een jonge vrouw die in een minuut..

