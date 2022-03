De dansende architect

Net als velen in de familie, is ook de moeder van Sven architect. Zijn hardwerkende moeder brengt lange werkdagen door achter haar chaotische tekentafel. Het trekt de jonge Sven niet en hij spreekt met opa Calle nauwelijks over diens grote passie. Na een beroerte lijdt Nyrén aan afasie, wat spreken met hem bemoeilijkt. Maar tien jaar na de dood van zijn grootvader in 2011 denkt de inmiddels 38-jarige Blume dat het toch de moeite waard kan zijn om opa’s architectuur eens onder de loep te nemen. Hij bezoekt de banken, fabrieken, scholen, kerken en musea die Nyrén gedurende zijn lange carrière heeft ontworpen. Maar Sven herkent er zijn vrolijk dansende opa niet in, begrijpt niet wat voor schoonheid mensen ervaren in deze gebouwen. Hoewel Nyrén het geloof van zijn strenggelovige ouders niet heeft behouden, is hij wel sterk door het christendom geïnspireerd. Het levert hem veel opdrachten op om kerken te bouwen. Maar Sven ziet een grote houten constructie met lichtinval op verschillende niveaus meer als een uit de kluiten gewassen schuur of sauna. Een farmaceutische fabriek in Uppsala spreekt niet meer tot zijn verbeelding dan als een massale werkplek.

Sven praat ook met zijn familieleden over zijn opa en grasduint in diens archieven. Daar vindt hij een videoband met een niet eerder gepubliceerd interview met Nyrén over zijn inspiratie als architect. Hij legt uit over zijn favoriete materialen: hout, omdat het warm is en eeuwig leven heeft, en glas, omdat het je van binnen uit de natuur kan laten beleven. Ook vertelt hij over zijn ontwikkeling. In de jaren zestig is hij nog onder de invloed van de geprefabriceerde huizen van het moderne structuralisme, maar hij omarmt daarna meer en meer een romantische, humanistische stijl. De strakke, functionele lijn maakt plaats voor ronde en zogenaamd ‘slordige’ vormen en de relatie tot de natuurlijke omgeving wint aan belang. Zo leert Sven de dansende opa te zien in diens werk. Van een architect die – in het Zweedse model – zich niet te veel mag onderscheiden met gebouwen die er te decoratief of te duur uitzien, naar een architect die indruk durft te maken op de Amerikaanse concurrenten en die opvalt met interessant afwisselende elementen. Van IKEA-ontwerper tot de Zweedse Frank Lloyd Wright.

