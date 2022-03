Oud-VPRO’er Heerma van Voss overleden

Hilversum

Voormalig VPRO-voorzitter Arend Jan Heerma van Voss is op 79-jarige leeftijd overleden. Niet alleen was Heerma van Voss bestuurder, ook was hij gedurende zijn leven werkzaam als journalist, acteur, schrijver en programmamaker. De VPRO staat bij zijn overlijden stil en zegt in een verklaring ‘met groot verdriet en een knagend gevoel van heimwee’ kennis te hebben genomen van zijn overlijden. Heerma van Voss, die volgens de VPRO door velen ‘AJ’ werd genoemd, werkte vanaf 1996 tien jaar lang als hoofdredacteur bij de radioafdeling van de VPRO. Ook was hij programmamaker.

