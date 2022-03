2,8 miljoen kijkers Boer Zoekt Vrouw

Amsterdam

De eerste reguliere aflevering van het nieuwe seizoen van het KRO-NCRV-programma Boer Zoekt Vrouw heeft zondagavond op NPO 1 ruim 2,8 miljoen kijkers getrokken. De start van de twaalfde reeks is daarmee iets minder populair dan de vorige, staat in cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het vorige seizoen van Boer Zoekt Vrouw begon twee jaar geleden met bijna 2,9 miljoen kijkers. De tiende serie startte in het najaar van 2018 nog met 3 miljoen kijkers, terwijl het negende seizoen in februari 2017 nog bijna 4 miljoen kijkers trok. De voorstelronde, die in augustus op tv te zien was, werd met 2,3 miljoen kijkers ook al iets minder goed bekeken.

