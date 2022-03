Hoe voelt een trauma?

Vorig jaar ging er opnieuw een schok door de geteisterde turnwereld. Vanwege traumaverwerking kon Simone Biles - als best gekwalificeerde - niet meedoen aan de Olympische Spelen. Biles is lang niet de enige die een trauma oploopt in deze tak van sport. Het probleem is wereldwijd, Nederland niet uitgesloten.

Na haar debuut Makers van Morgen wil visueel antropologe

Sophie Kalker een docu maken over trauma en de moeizame verwerking daarvan. Als voorbeeld kiest ze een turnster. Niet zo vreemd, gezien de aandacht die het grootschalige misbruik in het topturnen inmiddels krijgt in media en politiek. Tien jaar geleden was dat nog heel anders.

In 2013 beschrijven Stasja Bresser-Köhler en Simone Heitinga in het boek De Onvrije Oefening hoe hun coach Gerrit Beltman hen als kinderen jarenlang fysiek en mentaal intimideerde. Het onthullende boek wordt hun niet in dank afgenomen. Vanuit de bond en oud-collega’s horen ze klachten dat ze de turnwereld beschadigen of dat ze anderen, die liever anoniem willen blijven, ongewild in het proces van open..

