Journalist Nolan Peterson houdt zijn volgers op de hoogte van de situatie in een schuilkelder in Kiev

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: oorlogsjournalist Nolan Peterson deelt een foto met zijn kat vanuit een schuilkelder in Kiev en houdt zijn volgers op de hoogte van de situatie in de Oekraïense hoofdstad.

De oorlogsjournalist Nolan Peterson heeft zijn huisdier meegenomen in een schuilkelder in Kiev. Hij plaatste een foto van de zwarte kat op Twitter. Bij de foto staat de tekst: ‘In the bomb shelter with my cat. She’s been very brave.’

Onder de gedeelde foto worden meerdere foto’s geplaatst van mensen die met hun honden of katten aan het schuilen zijn. Verder volgen er veel steunbetuigingen en wensen twitteraars hem sterkte in deze situatie.

Peterson is journalist en woont sinds 2014 in Oekraïne. Hij deelt zijn verdere ervaringen uit de schuilkelder ook met zijn volgers op Twitter. Hij tweet bijvoorbeeld dat de kinderen aan het spelen zijn en dat er vanochtend werd gezongen voor iemand die jarig is. Het Oekraïense volkslied klinkt met ..

