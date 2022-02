Andermans hoofd op je schouders

Kop Op! is een animatieserie waarin drie jongeren een wasmachine vinden die hoofden kan verwisselen. Hoe is het om iemand anders te zijn?

Wesley, Sef en Marjolein zijn beste vrienden. Samen spelen ze veel in en rond een oude caravan in het dorpje Kromhout. Op een dag rolt hun voetbal de bosjes in. Wesley rent er achteraan. Daar vindt hij een wasmachine. Ze komen er per ongeluk achter dat de wasmachine hoofden kan verwisselen. Eveneens per ongeluk dragen ze binnen de kortste keren elkaars hoofden.

Ineens duikt de vader van Wesley op uit de bosjes. Het is tijd voor het avondeten. En hij is onverbiddelijk! Wesley moet meteen met hem mee. Maar Sef draagt zijn hoofd. Dit leidt tot ludieke en verwarrende situaties. Wesley eet bijvoorbeeld nooit avondeten aan tafel, maar op de bank. Met de televisie aan. Als Wesleys vader Sef een bord boerenkool met spek voorschotelt, kijkt Sef er..

