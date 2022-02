Knoop in je maag

Drugsbaron Pablo Escobar was op het hoogtepunt van zijn criminele carrière een van de zeven rijkste mannen ter wereld. De Colombiaanse cocaïnehandelaar verdiende op zeker moment zelfs zo’n 61 miljoen dollar per dag. Maar die rijkdom alleen is niet genoeg voor een boeiende film. De film Escobar heeft dan ook meer ingrediënten.