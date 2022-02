Bidden voor Oekraïne. ‘Stop alsjeblieft met het verwoesten van onschuldige levens’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Twitter spreekt zich uit over de oorlog die Rusland tegen Oekraïne begon. ‘I am praying for the people of Ukraine’, deelt Hillary Clinton.

Wereldwijd trillen mensen op hun benen. De angst is gegrond gebleken; Rusland is een oorlog tegen Oekraïne begonnen. In de nacht van woensdag op donderdag hield president Putin een onverwachte toesprak waarin hij aankondigde een militaire operatie te beginnen in Oekraïne. Hij zou de dreiging die van dit land uitgaat niet langer tolereren. Niemand deed nog een oog dicht in Oekraïne. Zo ook de Oekraïense journalist Iryna Matviyishyn niet, die twittert: ‘Geen enkel protest in Rusland. Zij slapen vredig terwijl wij in angst wachten.’ Direct na deze verklaring van Putin werden er op sociale media explosies gemeld die in verschillende steden in heel Oekraïne zijn gehoord. Ook beeldmateriaal werd online gedeeld. ‘Kharkiv; deze stad ligt op een ..

