De gijzeling op sociale media

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: kritiek op mensen die zich op sociale media uitspreken over de gijzeling in Amsterdam.

Veel mensen hielden de adem in terwijl dinsdagavond in de Apple Store in Amsterdam een gijzeling gaande was. Sociale media is een van de methoden om live bij te houden wat er gaande is. Het nadeel is echter wel dat veel informatie ongefilterd voorbijkomt. Beelden van de gijzelnemer en de gijzelaar worden veel gedeeld, ondanks het verzoek van de politie om juist zo weinig mogelijk informatie te delen.

Er is veel kritiek op het Juice Channel ‘Life of Yvonne’, het roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer. Ze krijgt informatie van ‘spionnen’ en deelt die in haar Instagram stories. ‘Een grote groep aan klanten en medewerkers van de Apple Store zit in een ruimte boven die goed beveiligd is. Deze ruimte is alleen toegankelijk met pasjes van medewerke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .