Reveal biedt kerken met christelijke documentaire handvat voor gesprek over vergeving en twijfel

Utrecht

Met zijn producties wil Reveal kerken en christelijke organisaties helpen om het gesprek aan te gaan over thema’s zoals twijfel en vergeving. Op 14 maart heeft in Utrecht de officiële presentatie plaats. Een van de initiatiefnemers is Felix Govers (27).

De documentaires zijn gericht op kerken, christelijke organisaties en randkerkelijke groepen. In hoeverre hebben die daar behoefte aan?

‘Veel kerken zoeken naar de betekenis en het belang van het christelijk geloof in een seculariserende en polariserende samenleving. De documentaire is een vorm waarbij je kunt laten zien wat het geloof uitwerkt in het leven van mensen. We merken dat veel christenen behoefte hebben aan dit soort vormen. Er is interesse vanuit de Protestantse Kerk in N..

