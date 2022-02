Viral: Dagelijks een nieuwe tweet met de hashtag #kleurindenatuur op Twitter

Op Twitter staat er tussen de trending topics rond Oekraïne, de verschillende stormen of de coronacrisis dagelijks een hashtag van een kleur. Afgelopen dinsdag was het bijvoorbeeld #turquoise, maandag #taupe en zondag #amber. Klik je op deze kleur, dan word je verwelkomd door allerlei mooie foto’s die zijn gemaakt in de Nederlandse natuur.

De aanstichter van deze kleurrijke boel is Christina Roland. Dagelijks plaatst zij een nieuwe tweet met de hashtag #kleurindenatuur op Twitter, inclusief de volgende tekst: ‘De spelregels: gebruik de hashtag. Post foto’s van natuur in deze kleur. Elke dag post ik een tweet met eigen foto’s. Wie mee wil doen is welkom.’

#KleurInDeNatuur De spelregels: gebruik de hashtag. Post foto's van natuur met de kleur van de dag. Elke dag post ik een tweet met eigen foto's. Wie mee wil doen is welkom.



Dag 22 februari 2022 en de kleur is #TURQUOISE met als alternatief #WATER (dat is ook vaak turquoise😉) pic.twitter.com/CCRjAT9F5X — 🍄Christina Roland (@ChrRoland) February 22, 2022

Het resultaat is dat allerlei twitteraars er dagelijks op uit gaan om de kleur van de dag te vinden en foto’s te maken. Met als resultaat plaatjes van bloemen, vlinders, dieren, bomen en andere kleurrijke vrolijkheid. Foto’s uit het archief gebruiken is ook gewoon mogelijk. De actie loopt sinds begin februari en krijgt steeds meer fans.

Zelfs bij de wat minder uitbundige kleuren wordt er graag meegedaan. Zo was 14 februari ‘grijs’ aan de beurt. ‘De vraag is al een paar keer gesteld: is grijs een kleur?’, schrijft Christina ‘Het antwoord is: ja, grijs is een kleur maar geen tint. En hoeft helemaal niet saai te zijn, ook niet op 14 februari.’ Als voorbeeld toont Christina een meeuw, een olifant en een spinnenweb voor een grijze lucht.

Omdat sommige kleuren best lastig te vinden zijn, biedt Christina dagelijks een alternatief. Zo mag je in plaats van een foto met turquoise, ook een foto met water maken. In plaats van taupe, waren foto’s van stippen, strepen of sterren ook goed. Christina heeft verder geen regels: ‘Bewust niet. Iedereen mag lekker doen wat hij/zij vindt passen.’ Men hoeft dus niet bang te zijn dat een kleur niet precies klopt. Er is ook geen wedstrijd aan verbonden.

Tussen de foto’s door krijgt Christina allerlei reacties van mensen die het een leuke actie vinden. Margaretha schrijft bijvoorbeeld in een tweet naar Christina: ‘Dank voor al je werk. Elke ochtend een verrassing wat er komt. Elke dag spannend wat de tweeters inzenden. Zelfs mijn dochters zijn enthousiast geworden en doen mee.’ Anja Janssen heeft twee dagen gemist: ‘Ga ik inhalen en dan in maart een mooi boek van de hele maand maken. Bedankt voor de inspiratie! Ik beleef er iedere dag veel plezier aan.’