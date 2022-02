Vanavond op televisie: Uitweg voor een toyboy

Het is een opmerkelijke wereld, daar in Bodrum aan de Turkse kust. Een van de werelden die presentatrice Lauren Verster de komende weken bezoekt, in de televisieserie Lauren!. Vanavond gaat ze in Turkije op zoek naar de bejaarde vrouwen en de jonge mannen die zich samen amuseren en seks hebben. Wie zijn deze mensen? En wat zijn de regels van hun spel?

Lauren begint bij Prince Erkan, een extravagante en bekende artiest uit Bodrum. In zijn Villa Prince vertelt hij hoe hij mensen bij elkaar brengt. Hij weet de juiste plekken en kent de juiste mensen. ‘Als je geld hebt, en je wilt je amuseren hier, dan lukt dat’, stelt hij. Jonge mannen verdienen aan een avondje met een bejaarde dame een geldbedrag, een horloge of merkkleding. ..

