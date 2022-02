Dossiers over kernramp

Op 26 april 1986 explodeerde reactor 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl in de Oekraïne, toen onderdeel van de Sovjet-Unie. Een grote wolk met radioactieve deeltjes werd hoog de lucht in geblazen en verspreidde zich in de dagen daarna over Europa. Het tweeluik Chernobyl: The New Evidence brengt nieuwe zaken aan het licht.

Still uit de documentaire Chernobyl: The New Evidence. (beeld vpro)