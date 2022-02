Viral: ‘Vliegen’ in storm Eunice met een opvouwbare tent

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: storm Eunice levert een hoop schade en ellende op, maar er gaan ook een heleboel grappige filmpjes het internet over.

Vrijdag raasde storm Eunice over het land. Ondanks de waarschuwingen en aanbevelingen om binnen te blijven en alleen de straat op te gaan als dat echt nodig is, gingen veel mensen toch naar buiten om Eunice te trotseren. Op internet verschenen een heleboel filmpjes van omgevallen bomen en auto’s met schade. Daarnaast waren er ook genoeg beelden van wegvliegende schuttingen, zonnepanelen, dakpannen en wiebelende kerktorens.

Maar er waren ook filmpjes te zien met een meer vrolijke lading. Eunice haalt gelukkig ook het goede in de mens naar boven en mensen schieten elkaar te hulp waar dat nodig is. Zo ging er een filmpje rond van een man die vastgeklemd stond aan een reling op de Erasmusbrug in Rotterdam. De man kwam door de harde wind niet ..

