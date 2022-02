Leerzame lol

Al in 2012 begon regisseur Niek Barendsen met de ‘Welkom …-serie’. Jeugdtelevisie over historische tijdvakken, met een degelijke historische basis en een humoristische ondertoon.

De eerste serie ging over de Gouden Eeuw en daarna volgden onder andere de IJzeren Eeuw en de Tachtigjarige Oorlog. De afgelopen weken is het nieuwste seizoen op tv geweest: Welkom in de Middeleeuwen. In de aflevering vanavond wordt de kijker een blik achter de schermen gegund, met als ondertitel ‘Bloopers, baarden en de slappe lach’. Hoe maak je eigenlijk zo’n serie? Wie zijn er allemaal betrokken en wat is hun taak precies? En is het ook leuk om te doen?

De laatste vraag wordt in ieder geval instemmend beantwoord. Verschillende acteurs geven aan al het werk uit handen te laten vallen als ze gevraagd worden weer in een nieuwe serie te spelen. Loes Luca – bekend van onder meer films als Ja Zuster, Nee Zuster en Mi Vida –..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .