Een fles vol pesticiden

In het programma De prijsknaller gaan presentatoren Ersin Kiris en Eva Cleven op zoek naar wie dan de werkelijke prijs betaalt voor onze koopjes. In deze aflevering draait alles om wijn. In de Nederlandse supermarkt zijn literflessen wijn te koop voor maar drieënhalve euro. De gemiddelde fles wijn die in Nederland verkocht wordt, kost iets minder dan vier euro. Als je bedenkt wat er allemaal wel niet moet gebeuren om zo’n fles te produceren, is dat haast onmogelijk, zeggen alle kenners.

Ersin en Eva gaan op onderzoek uit en zien dat die lage prijs niet zonder gevolgen is. Natuurlijk zijn er manieren om de prijs van wijn omlaag te brengen. Zoals de Duitse ‘botteler’ waar ze op bezoek gaan. Hij koopt bulkwijnen in in enorme hoeveelhed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .